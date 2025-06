Fête de la musique de Léognan – Rue Jules Guesde Léognan 21 juin 2025 18:00

Fête de la musique de Léognan
Rue Jules Guesde Parc de Pontaulic
Léognan 33850 Gironde

Nouvelle édition pour la fête de la musique, cette année dans le parc du Domaine du Pontaulic.

Un événement festif avec au programme :

18h Concert de l’école municipale de Musique

19h45 Band’à Léo

20h15 Association SABAR SUNU THIOSSANE (percussions)

20h45 Groupe Vocal DE SI DE LA

Et pour le dernier concert du jour (21h15), nous accueillerons les joyeux lurons qui forment le groupe OLIV’ ET SES NOYAUX (Chansons festives)

OLIV’ ET SES NOYAUX c’est avant tout un mélange de culture par des chansons légères, festives et colorées. Accompagné par des textes poétiques aux paroles légères, leur répertoire mélange agréablement les saveurs latines, tziganes et africaines. De quoi vous inviter à un voyage musical !

Concerts gratuits. Une petite restauration sera proposée sur place, organisée par les associations de jumelage. .

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

