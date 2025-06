Fête de la musique de Mayrinhac-Lentour – Mayrinhac-Lentour 21 juin 2025 19:30

Pour cette fête de la Musique, venez danser avec une fanfare, un groupe de rock ou un DJ. Une soirée festive et conviviale à ne pas manquer !

19h30 SAX’S BANDAS pour lancer la soirée en fanfare

22h30 Le groupe culte SANGRIA GRATUITE enflamme la scène

1h Place à l’ambiance électro avec le DJ toulousain Fabine Jora

Apéro + foodtrucks sur place pour se régaler dès l’arrivée !

Parking sur place. 10 .

English :

For this year’s Fête de la Musique, come and dance with a brass band, a rock band or a DJ. A festive and convivial evening not to be missed!

German :

Bei dieser Fête de la Musique können Sie mit einer Blaskapelle, einer Rockband oder einem DJ tanzen. Ein festlicher und geselliger Abend, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Per la Fête de la Musique di quest’anno, venite a ballare con una banda di ottoni, un gruppo rock o un DJ. Una serata di festa da non perdere!

Espanol :

Para la Fiesta de la Música de este año, venga a bailar con una banda de música, un grupo de rock o un DJ. Es una velada festiva que no se puede perder

