Fête de la musique de Noël Hôtel de Ville Brest

Fête de la musique de Noël

Hôtel de Ville 2 Rue Frézier Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Vous aimez Petit Papa Noël ? en ska, en rock ? Alors venez à la première fête de la musique de Noël.

Cactus Riders Christmas special

Tout droit sorti de l’âge d’or du Doo Wop, ce groupe vocal et dansant, est dans la lignée des fameux barbershop . Quatre voix de crooners, une guitare rythmique, des chorégraphies millimétrées, du Rock’n’Roll, Christmas for ever !

Rues du centre-ville

Les Turkey Sisters chantent Noël

Chaussées de leurs souliers tout terrain, les Turkey Sisters vous proposent leur répertoire à la carte grâce à leur hotte de l’avent dans laquelle le public aura la joie

de piocher une chanson ou une surprise !

Rues du centre-ville

Les concerts de rue

Uniquement le samedi

Retrouvez l’ambiance des concerts de Noël à l’américaine !

16h Onnakor

17h Marées de Vives Voix (choeur de l’IUEM)

17h30 Elèves de tuba du Conservatoire

Devant Dialogues

Les concerts de Noël le Dimanche

Un après-midi aux couleurs variées pour la clôture !

14h-15h Croque-notes (Plouzané)

15h15-16h15 Cantoria (Brest)

16h30-17h30 A Cat’ Voix (Brest)

Hôtel de ville Salon Richelieu .

Hôtel de Ville 2 Rue Frézier Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

English :

L’événement Fête de la musique de Noël Brest a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue