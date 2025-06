Fête de la Musique de Ploufragan – espace Victor Hugo Ploufragan 20 juin 2025 18:00

Côtes-d’Armor

Fête de la Musique de Ploufragan espace Victor Hugo Place de l’Église Ploufragan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 18:00:00

fin : 2025-06-20 20:30:00

Date(s) :

2025-06-20

Fête de la Musique avec la fanfare Jeyo et les élèves de l’École de musique

Propagateur de bonne humeur et globe-zikeur, Jeyo nous propose une musique à son image joyeuse, chaleureuse et fédératrice. Sur des airs latino-festifs, cet auteur-compositeur nous embarque dans un voyage musical métissé…

L’École de musique ne sera pas en reste, avec des reprises de Muse, Amy Winehouse, Shaka Ponk, Imagine Dragons…. Mais aussi des duos violon-accordéon pour un moment de poésie, avec des interprétations des musiques de films du réalisateurs japonais Miyazaki. .

espace Victor Hugo Place de l’Église

Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la Musique de Ploufragan Ploufragan a été mis à jour le 2025-06-13 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme