Fête de la musique de Pornic Le Môle Pornic

Pornic

Fête de la musique de Pornic

Le Môle Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fixée à une date symbolique, jour du solstice d’été, cette année, pour la 44ème édition, la Fête de la musique promet une célébration musicale inoubliable, mettant en vedette une gamme diversifiée de talents, allant des amateurs passionnés aux musiciens locaux bien établis.



Au programme (à venir)

Pour cette 44ème édition, Pornic se transforme en une immense scène à ciel ouvert ! Que vous soyez amateur de performances urbaines ou nostalgique des grands standards rock, laissez-vous porter par l’effervescence musicale .

Le Môle Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

Set on a symbolic date, the day of the summer solstice, this year?s 44th Fête de la Musique promises an unforgettable musical celebration, featuring a diverse range of talent, from passionate amateurs to well-established local musicians.

L’événement Fête de la musique de Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44