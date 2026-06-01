Fête de la musique de Saint Christophe du Bois Saint-Christophe-du-Bois
Fête de la musique de Saint Christophe du Bois Saint-Christophe-du-Bois samedi 13 juin 2026.
Saint-Christophe-du-Bois
Fête de la musique de Saint Christophe du Bois
Place de l’église Saint-Christophe-du-Bois Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 02:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Au programme de cette soirée l’ouverture sera assurée par la chanteuse Patty Joy dès 19H30, suivie de l’orchestre Voulez vous music à 21H et se poursuivra à 23H avec le DJ Zaragos. .
Place de l’église Saint-Christophe-du-Bois 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 92 51 mairie@saint-christophe-du-bois.fr
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L’événement Fête de la musique de Saint Christophe du Bois Saint-Christophe-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Choletais