Fête de la musique de Saint-Morillon – Salle des Fêtes, prairie salle des fêtes Saint-Morillon 21 juin 2025 19:00

Gironde

Fête de la musique de Saint-Morillon Salle des Fêtes, prairie salle des fêtes Route de Castres Saint-Morillon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Fête de la Musique 2025 à Saint-Morillon,

Organisée par la Compagnie Migr’Arts et la Mairie.

Gratuite, conviviale, ouverte à toutes et tous.

Concerts, danses, chants du monde, stand maquillage corporel, stand bijoux et tissus sénégalais, restauration sénégalaise, buvette…

19 h Apéro et Danses en Chœurs (salle des Fêtes)

20 h 30 repas sénégalais 10 € et Buvette PLEIN AIR

21 h 30 CONCERT BAL SAKASS BALEK + WHITE GAMBAS

et plein de surprises…

Hâte de passer ce moment de fête avec vous, à voir, à écouter, à danser et à chanter ! .

Salle des Fêtes, prairie salle des fêtes Route de Castres

Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 24 11 73 migrarts@gmail.com

English : Fête de la musique de Saint-Morillon

German : Fête de la musique de Saint-Morillon

Italiano :

Espanol : Fête de la musique de Saint-Morillon

L’événement Fête de la musique de Saint-Morillon Saint-Morillon a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Montesquieu