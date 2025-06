Fête de la musique de Saint Selve Saint-Selve 28 juin 2025 19:30

Gironde

Fête de la musique de Saint Selve Place Saint-Antoine Saint-Selve

Début : 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Parce que la joie ne doit pas être qu’une parenthèse dans notre quotidien, on prolonge le plaisir de se retrouver et de partager !

À Saint Selve, la Fête de la Musique se fait toujours en décalage pour en profiter un peu plus !

C’est donc samedi 28 juin à partir de 19h30 que l’on se retrouvera place Saint Antoine, dans ce petit écrin qui enchante le public tous les ans ! .

Place Saint-Antoine

Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 96 00 accueil@saintselve.fr

