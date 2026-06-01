Toutlemonde

Fête de la musique de Toutlemonde

Espace Concorde Rue de la Herse Toutlemonde Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Comme chaque année au mois de juin, Toutlemonde célèbre la Fête de la Musique. Comme en 2025, l’événement s’installe dans la prairie de l’Espace Concorde, près de la salle de sport.

L’association La Culture vous veut du bien a concocté un programme riche en musique et en émotions. Place à la convivialité avec un apéritif offert à tous par l’association et lancement des concerts. .

Espace Concorde Rue de la Herse Toutlemonde 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 37 08 39 laculturevousveutdubien@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la musique de Toutlemonde Toutlemonde a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais