Fête de la musique de Trizay – Trizay-Coutretot-Saint-Serge 20 juin 2025 07:00

Eure-et-Loir

Fête de la musique de Trizay 5 Rue de la Mairie Trizay-Coutretot-Saint-Serge Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Venez fêter la musique à Trizay-Coutretot le vendredi 20 juin au jardin de la Mairie dès 19h !

Au programme musique accompagnée de collations et boissons sur place.

Retrouvez le groupe Parmentier / Bebey / Pailhé, un groupe Jazz Afro Funk et d’autres animations musicales .

5 Rue de la Mairie

Trizay-Coutretot-Saint-Serge 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 16 55 trizay.mairie@orange.fr

English :

Come and celebrate music in Trizay-Coutretot on Friday June 20 in the town hall garden from 7pm!

On the program: music, snacks and drinks on the premises.

German :

Feiern Sie die Musik in Trizay-Coutretot am Freitag, den 20. Juni, im Garten des Rathauses ab 19 Uhr!

Auf dem Programm steht Musik, begleitet von Snacks und Getränken vor Ort.

Italiano :

Venite a festeggiare la musica a Trizay-Coutretot venerdì 20 giugno nel giardino del municipio a partire dalle 19.00!

In programma: musica accompagnata da spuntini e bevande.

Espanol :

Venga a celebrar la música en Trizay-Coutretot el viernes 20 de junio en el jardín del ayuntamiento a partir de las 19.00 h

En el programa: música acompañada de aperitivos y bebidas.

