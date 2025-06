Fête de la musique des enfants – Jardins du Parc Cormelles-le-Royal 21 juin 2025 17:00

Calvados

Fête de la musique des enfants Jardins du Parc 2 Rue du Calvaire Cormelles-le-Royal Calvados

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21 18:30:00

2025-06-21

Chaque année, la Commune porte une attention particulière au jeune public à l’occasion de la fête de la musique. Nous vous proposons de découvrir la déambulation des P’tites Goules !

A partir de 17h, cinq créatures viennent investir de leurs chants les jardins du Parc. Ce sont les goules, qui offrent leurs musiques et maquillent les passants. Venez entrer dans leur univers !

A partir de 19h30, la soirée se prolongera sur la Place du Commerce avec les concerts de plusieurs groupes amateurs, fidèles à l’esprit de la fête de la musique.

Jardins du Parc 2 Rue du Calvaire

Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie +33 2 31 52 12 29 csja@cormellesleroyal.fr

English : Fête de la musique des enfants

Every year, the Commune pays special attention to young audiences during the Fête de la Musique. We invite you to discover the P?tites Goules stroll!

Starting at 5 p.m., five creatures will take over the gardens of the Parc with their songs. These are the ghouls, offering their music and make-up to passers-by. Come and enter their world!

From 7.30pm, the evening continues on the Place du Commerce with concerts by several amateur groups, in keeping with the spirit of the Fête de la Musique.

German : Fête de la musique des enfants

Jedes Jahr widmet die Gemeinde dem jungen Publikum anlässlich des Musikfestes besondere Aufmerksamkeit. Wir schlagen Ihnen vor, die Wanderung der P?tites Goules zu entdecken!

Ab 17 Uhr erobern fünf Kreaturen mit ihrem Gesang die Gärten des Parks. Es sind die Ghouls, die ihre Musik darbieten und die Passanten schminken. Treten Sie ein in ihre Welt!

Ab 19:30 Uhr wird der Abend auf dem Place du Commerce mit Konzerten mehrerer Amateurgruppen fortgesetzt, die dem Geist des Musikfestes treu bleiben.

Italiano :

Ogni anno, il Comune dedica un’attenzione particolare al pubblico giovane durante la Festa della Musica. Vi invitiamo a scoprire le P?tites Goules!

A partire dalle 17.00, cinque creature canteranno per i giardini del parco. Sono i ghoul, che offrono la loro musica e truccano i passanti. Venite a scoprire il loro mondo!

Dalle 19.30, la serata prosegue sulla Place du Commerce con i concerti di diversi gruppi amatoriali, in linea con lo spirito della Fête de la Musique.

Espanol :

Cada año, el Ayuntamiento presta especial atención al público joven durante la Fiesta de la Música. Te invitamos a descubrir a las P?tites Goules

A partir de las 17.00 horas, cinco criaturas se pasearán cantando por los jardines del Parc. Son los ghouls, que ofrecen su música y maquillan a los transeúntes. Venga y entre en su mundo

A partir de las 19.30 h, la velada continúa en la plaza del Comercio con conciertos de varios grupos de aficionados, en consonancia con el espíritu de la Fiesta de la Música.

