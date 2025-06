Fête de la Musique – Dieuze 21 juin 2025 07:00

Moselle

Fête de la Musique 94 impasse Jean Laurain Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : Samedi 2025-06-21

Début : Samedi Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Déanbulation de la chorale de la MJC dans la ville, en lien avec le projet « Le poème des seuils ». Concert du groupe Funky Twister. Animations dans le centre-ville et dans les bars. Buvette et restauration sur place.Tout public

94 impasse Jean Laurain

Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 97 41 accueil@mjccsdieuze.fr

English :

The MJC choir takes to the streets in connection with the « Le poème des seuils » project. Concert by the group Funky Twister. Entertainment in the town center and bars. Refreshments and catering on site.

German :

Stöbern des MJC-Chores in der Stadt in Verbindung mit dem Projekt « Das Gedicht der Schwellen ». Konzert der Gruppe Funky Twister. Animationen im Stadtzentrum und in den Bars. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Il coro MJC scende in piazza nell’ambito del progetto « Le poème des seuils ». Concerto del gruppo Funky Twister. Animazione nel centro città e nei bar. Rinfreschi e cibo in loco.

Espanol :

El coro del MJC sale a la calle en el marco del proyecto « Le poème des seuils ». Concierto del grupo Funky Twister. Animación en el centro de la ciudad y en los bares. Refrescos y comida in situ.

