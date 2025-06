Fête de la musique – Dinsheim-sur-Bruche 21 juin 2025 18:30

Fête de la musique 153 rue du général de Gaulle Dinsheim-sur-Bruche Bas-Rhin

Samedi 2025-06-21 18:30:00

2025-06-21 23:59:00

2025-06-21

Cette année, la musique résonne plus fort que jamais à Dinsheim-sur-Bruche ! Vibrez au rythme des concerts, des animations et de l’ambiance chaleureuse d’une soirée d’été inoubliable !

Sur scène, nous retrouvons :

Mineral Square (Post-Stoner)

« Mineral Square nait de la réunion de 4 musiciens issus de la scène expé-progressive strasbourgeoise. Partageant la volonté d’un retour aux fondements telluriques du rock, ils façonnent un stoner aride, tinté de noise psychédélique et d’ambiances plus intimistes. À travers les trajectoires de personnages marginaux, les textes cheminent entre mélancolie intérieure et passion éruptive, questionnant notre rapport au monde dans ce qu’il a de plus sensible. »

Léna Rosad (Pop Folk)

Electric Sugar (Rock Alternatif)

The Flouk’s (Punk)

DJ KAB

DJEMBÉ Percussions

Le groupe folklorique Les Lys

Sur place food-trucks & bar !

Que vous soyez fans de rock, de sons électro, de rythmes du monde ou de musique traditionnelle, il y en aura pour tous les goûts. Ramenez vos amis, vos familles, vos voisins et surtout, votre bonne humeur !

On vous attend nombreux pour célébrer la musique comme il se doit ! .

153 rue du général de Gaulle

Dinsheim-sur-Bruche 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 00 11 contact@dinsheim-sur-bruche.fr

English :

This year, Dinsheim-sur-Bruche’s music is louder than ever! Vibrate to the rhythm of concerts, entertainment and the warm atmosphere of an unforgettable summer evening!

German :

Dieses Jahr erklingt die Musik in Dinsheim-sur-Bruche lauter als je zuvor! Vibrieren Sie im Rhythmus der Konzerte, der Animationen und der herzlichen Atmosphäre eines unvergesslichen Sommerabends!

Italiano :

Quest’anno la musica a Dinsheim-sur-Bruche è più forte che mai! Godetevi i concerti, l’intrattenimento e la calda atmosfera di un’indimenticabile serata estiva!

Espanol :

Este año, la música en Dinsheim-sur-Bruche suena más fuerte que nunca Disfrute de los conciertos, los espectáculos y el cálido ambiente de una inolvidable noche de verano

