PROGRAMME MUSICAL :



10h15 10h30 Voix en chœur

Les enfants chantent l’année

Les élèves des classes de formation musicale vous partagent avec enthousiasme les chants appris durant l’année. Un moment doux et joyeux à vivre en famille.



10h45 11h15 Jazz en liberté

Plan B

Un atelier musical à 7 musiciens qui vous plonge dans l’univers vibrant du jazz. Un moment convivial et plein d’énergie.



11h30 11h45 À pleins cuivres !

Trio de trompettes en musique de chambre

Trois jeunes trompettistes unissent leur souffle pour vous faire découvrir la richesse et la puissance de leur instrument.



12h 12h30 Cordes sensibles

Orchestres junior et poussin

Les ensembles à cordes des classes de Jean-Charles Ferreira et Mathilde Radelet réunissent petits et grands musiciens dans un concert plein de fraîcheur.



14h 14h30 Harmonie classique

Le Trio Albéric

Piano, chant et émotion pour cette formation qui vous emmène dans un voyage aux couleurs classiques et lyriques.



14h45 15h Souffles complices

Ensemble de clarinettes

Les élèves de Jean-Noël Verdalle-Cazes vous proposent un moment tout en nuances et en timbres boisés.



15h15 16h Cordes en scène

Ensemble de guitares et musique de chambre

Cinq guitares et une contrebasse, sous la direction de Yann Peran, se répondent avec justesse dans un ensemble tout en textures.

Le programme proposera également de la musique de chambre, avec des formations plus intimistes duo de guitaristes ou duo flûte et guitare. Une belle palette sonore à découvrir.



16h30 17h30 | Final électro

Faceless en live

Place aux vibrations modernes avec un set signé Faceless, DJ troyen. Entre left field bass et electronic dance music, un moment planant pour clore cette journée musicale en beauté.



Tout public. Entrée libre .

Médiathèque Jacques Chirac

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr

