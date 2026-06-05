Fête de la musique du Conservatoire Les Escales Estivales de Romans Cité de la Musique Romans-sur-Isère
Fête de la musique du Conservatoire Les Escales Estivales de Romans Cité de la Musique Romans-sur-Isère samedi 20 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Fête de la musique du Conservatoire Les Escales Estivales de Romans
Cité de la Musique 3 Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez nombreux pour célébrer la Fête de la musique comme il se doit. Au programme des concerts, des découvertes, de la bonne ambiance et une soirée placée sous le signe du partage et de la fête. Une soirée où la musique résonne partout à la Cordo !
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Cité de la Musique 3 Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English :
Come and celebrate the Fête de la Musique in style. On the program: concerts, new discoveries, a great atmosphere and an evening of sharing and celebration. An evening of music all around La Cordo!
L’événement Fête de la musique du Conservatoire Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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