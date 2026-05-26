Fête de la musique Ducey-Les Chéris
Fête de la musique Ducey-Les Chéris vendredi 12 juin 2026.
Ducey-Les Chéris
Fête de la musique
4 place du Général Leclerc Ducey-Les Chéris Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 01:00:00
Date(s) :
2026-06-12
C’est devenu un rendez-vous incontournable à Ducey !
Soyez au rendez-vous pour la 10ème édition de la Fête de la musique au parc du Château de Ducey-les Chéris.
Nous vous proposerons comme d’habitude une programmation variée et colorée !
Partenaires la bibliothèque de Ducey, l’association Sélune culture et patrimoine et l’Office de tourisme. .
4 place du Général Leclerc Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 19 44 contact@musique-experience.net
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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