Ducey-Les Chéris

Fête de la musique

4 place du Général Leclerc Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 01:00:00

Date(s) :

2026-06-12

C’est devenu un rendez-vous incontournable à Ducey !

Soyez au rendez-vous pour la 10ème édition de la Fête de la musique au parc du Château de Ducey-les Chéris.

Nous vous proposerons comme d’habitude une programmation variée et colorée !

Partenaires la bibliothèque de Ducey, l’association Sélune culture et patrimoine et l’Office de tourisme. .

4 place du Général Leclerc Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 19 44 contact@musique-experience.net

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts