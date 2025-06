Fête de la Musique – Duttlenheim 20 juin 2025 18:00

Bas-Rhin

Fête de la Musique 13 rue du Stade Duttlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-20 18:00:00

fin : 2025-06-20 23:59:00

Date(s) :

2025-06-20

Concert des élèves de l’école de musique, suivi du groupe Dutt’Zik Brass (bloosmusik, pop) puis FM light au répertoire pop-rock.

L’Ecole de Musique vous invite à la Fête de la Musique à Duttlenheim !

Au programme

A partir de 18h, concert des élèves de l’école de musique,

A 19h15 le Dutt’Zik Brass proposera un programme de pop, balades, bloos, plaisant et dynamique,

A 20h30, place à la danse avec le groupe FM Light et son répertoire de variétés-pop-rock.

Une programmation très divertissante et un rendez-vous musical à ne pas manquer.

Buvette, Restauration, dont tartes flambées. .

13 rue du Stade

Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 96 69 90 noel.grauss@gmail.com

English :

Concert by music school students, followed by Dutt’Zik Brass (bloosmusik, pop) then FM light with pop-rock repertoire.

German :

Konzert der Schüler der Musikschule, gefolgt von der Gruppe Dutt’Zik Brass (Bloosmusik, Pop) und anschließend FM light mit Pop-Rock-Repertoire.

Italiano :

Concerto degli studenti della scuola di musica, seguito dal gruppo Dutt’Zik Brass (bloosmusik, pop) e poi FM light con un repertorio pop-rock.

Espanol :

Concierto de los alumnos de la escuela de música, seguido del grupo Dutt’Zik Brass (bloosmusik, pop) y luego FM light con un repertorio pop-rock.

L’événement Fête de la Musique Duttlenheim a été mis à jour le 2025-06-09 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig