Fête de la musique Duttlenheim 28 juin 2025 18:00

Bas-Rhin

Fête de la musique 44 Rue du Général de gaulle Duttlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28 23:59:00

Date(s) :

2025-06-28

3 groupes et 2 DJ

Le restaurant La clé des Po’potes organise son festival de la musique !

Au programme 3 groupes, 2 DJ, une buvette et surtout de bons plats.

Des jeux seront à disposition pour les enfants.

Dès le début de la soirée, retrouvez Aurelle Key, suivie d’Alex Bianchi ainsi que du groupe Back Slash puis la soirée se terminera par les DJ JFM et Marc Groshens. .

44 Rue du Général de gaulle

Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 98 18 10 contact@lacledespopotes.fr

English :

3 bands and 2 DJs

German :

3 Bands und 2 DJs

Italiano :

3 band e 2 DJ

Espanol :

3 grupos y 2 DJ

