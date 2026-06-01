Fête de la musique d’Yvrac Mairie d’Yvrac Yvrac

Yvrac

Fête de la musique d’Yvrac

Mairie d’Yvrac 9 Avenue de Blanzac Yvrac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19

L’école municipale de musique d’Yvrac propose la deuxième édition de sa fête de la musique à partir de 17 h 30, sur la place de la mairie. Au programme, le groupe invité Do Hit Again propose un répertoire pop rock, suivi par les élèves de l’école de musique pour des morceaux pop, rock et metal. Pour la restauration, des food trucks de spécialités thaïlandaises et colombiennes, un glacier ainsi qu’une buvette sont présents sur place. .

Mairie d’Yvrac 9 Avenue de Blanzac Yvrac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 11 39 09 musique@yvrac.fr

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English : Fête de la musique d’Yvrac

L’événement Fête de la musique d’Yvrac Yvrac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT de l’Entre-deux-Mers