Fête de la Musique 3 place de la Mairie Eichhoffen Bas-Rhin

Samedi 2025-06-28 18:00:00

2025-06-28

Sur le principe de la convivialité, chacun apporte de quoi boire et de quoi grignoter pour un apéro partagé musical géant !

Au programme :

18h00 D & J, Duo chants et guitares

18h45 Apachita

19h30 Eichhoffen en Choeur

19h45 Duo des Accordés

20h00 D & J

20h45 La Dérive

21h30 Apachita

22h15 Duo des Accordés

23h15 D & J

3 place de la Mairie

Eichhoffen 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 05 69 25 eichhoffenvoisinssolidaires@gmail.com

English :

Bring your own drinks and nibbles for a giant musical aperitif!

German :

Nach dem Prinzip der Geselligkeit bringt jeder etwas zu trinken und etwas zum Knabbern mit, um einen riesigen musikalischen Aperitif zu teilen!

Italiano :

Ognuno porta una bevanda e uno spuntino per un gigantesco aperitivo musicale!

Espanol :

Todos traen una bebida y un tentempié para un aperitivo musical gigante

