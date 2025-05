FETE DE LA MUSIQUE – Elne, 19 juin 2025 18:00, Elne.

Pyrénées-Orientales

FETE DE LA MUSIQUE Elne Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-06-19 18:00:00

fin : 2025-06-19

2025-06-19

2025-06-22

Jeudi 19 juin

18h Place de la République

Dimanche 22 juin

18h00 Table d’orientation

L’École de Musique y présentera son spectacle de fin d’année

21h30 Place de la République

Groupe Xaranga Damm-er, répertoire au rythme de charanga.

Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39

English :

Thursday, June 19th

18h ? Place de la République

Sunday June 22nd

18h00 ? Orientation table

The École de Musique will present its end-of-year show

21h30 ? Place de la République

Group: Xaranga Damm-er, repertoire to the rhythm of charanga.

German :

Donnerstag, 19. Juni

18h ? Platz der Republik

Sonntag, 22. Juni

18h00 ? Tisch zur Orientierung

Die Musikschule wird dort ihre Jahresabschlussaufführung präsentieren

21h30 ? Platz der Republik

Gruppe: Xaranga Damm-er, Repertoire im Charanga-Rhythmus.

Italiano :

Giovedì 19 giugno

18h ? Piazza della Repubblica

Domenica 22 giugno

18h00 ? Tavolo di orientamento

L’École de Musique presenterà il suo spettacolo di fine anno

21h30 ? Piazza della Repubblica

Gruppo: Xaranga Damm-er, repertorio a ritmo di charanga.

Espanol :

Jueves 19 de junio

18h ? Plaza de la República

Domingo 22 de junio

18h00 ? Mesa de orientación

La École de Musique presentará su espectáculo de fin de curso

21h30 ? Plaza de la República

Grupo: Xaranga Damm-er, repertorio a ritmo de charanga.

