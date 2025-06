Fête de la musique en harmonie – Barr 22 juin 2025 11:30

Bas-Rhin

Fête de la musique en harmonie 1 place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-06-22 11:30:00

fin : 2025-06-22 15:00:00

2025-06-22

A partir de 11h30, venez célébrer la musique dans une ambiance conviviale et festive avec l’Harmonie municipale de Barr.

Sur place vous trouverez une buvette et des stands restauration avec tartes flambées, glaces,…

1 place de l’Hôtel de Ville

Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 76 61 64 harmoniedebarr@gmail.com

English :

Come and celebrate music in a friendly, festive atmosphere with the Barr brass band.

German :

Feiern Sie die Musik in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre mit der Harmonie von Barr.

Italiano :

Venite a celebrare la musica in un’atmosfera amichevole e festosa con la Barr brass band.

Espanol :

Venga a celebrar la música en un ambiente amistoso y festivo con la banda de música de Barr.

