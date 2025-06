Fête de la musique – Épinal 21 juin 2025 07:00

Vosges

Fête de la musique Centre ville Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

De nombreuses formations dans des styles très divers animeront cette fête dans les rues et sur les places d’Epinal.Tout public

Centre ville

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 51 24

English :

Numerous formations in very diverse styles will animate this festival in the streets and squares of Epinal.

German :

Zahlreiche Formationen in sehr unterschiedlichen Stilrichtungen werden dieses Fest in den Straßen und auf den Plätzen von Epinal beleben.

Italiano :

Numerosi gruppi in una grande varietà di stili animeranno questo festival nelle strade e nelle piazze di Epinal.

Espanol :

Numerosos grupos de estilos muy variados animarán este festival en las calles y plazas de Epinal.

L’événement Fête de la musique Épinal a été mis à jour le 2025-06-10 par OT EPINAL ET SA REGION