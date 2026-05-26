Ernolsheim-lès-Saverne

Fête de la Musique

Parking de la Mairie Ernolsheim-lès-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Participation de la batterie-fanfare, de l’ABM et libre à chaque musicien de rejoindre les groupes pour une animation au courant de la soirée !

Buvette et petite restauration sur place. .

Parking de la Mairie Ernolsheim-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 96 30 42

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English :

L’événement Fête de la Musique Ernolsheim-lès-Saverne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région