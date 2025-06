Fête de la Musique ESAT Auxerre – Auxerre 20 juin 2025 18:00

Yonne

Fête de la Musique ESAT Auxerre 17 rue des Caillottes Auxerre Yonne

Venez profiter de la fête de la musique organisée par l’Esat d’Auxerre le 20 juin de 18 h 00 à 23 h 00.

Au marché des produits artisanaux, découvrez des artisans passionnés et des produits uniques. Profitez également d’un concert exceptionnel de Funk, de Groove et de R’n’B avec Soul Air une soirée inoubliable !

Restauration et Buvette sur place. .

17 rue des Caillottes

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 10 68 01 cat.cedaitra@epnak.org

