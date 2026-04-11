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FÊTE DE LA MUSIQUE Esclanèdes

FÊTE DE LA MUSIQUE Esclanèdes

FÊTE DE LA MUSIQUE Esclanèdes samedi 20 juin 2026.

Adresse : Le Planet

Ville : 48230 Esclanèdes

Département : Lozère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit Demi-journée

Esclanèdes

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le Planet Esclanèdes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

C’est la fête de la musique au Bruel d’Esclanèdes ! Rendez-vous au Planet à partie de 19h !
Soirée animée par le groupe H-Tagadeux et DJ Labz

Buvette et restauration sur place.

Organisé par le Foyer rural d’Esclanèdes
C’est la fête de la musique au Bruel d’Esclanèdes ! Rendez-vous au Planet à partie de 19h !
Soirée animée par le groupe H-Tagadeux et DJ Labz

Buvette et restauration sur place.

Organisé par le Foyer rural d’Esclanèdes   .

Le Planet Esclanèdes 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 17 25 90 

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English :

Fête de la musique at Le Bruel d’Esclanèdes! See you at the Planet from 7pm!
Entertainment by H-Tagadeux and DJ Labz

Refreshments and food on site.

Organized by Foyer rural d’Esclanèdes

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Esclanèdes a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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