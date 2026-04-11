Esclanèdes

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le Planet Esclanèdes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

C’est la fête de la musique au Bruel d’Esclanèdes ! Rendez-vous au Planet à partie de 19h !

Soirée animée par le groupe H-Tagadeux et DJ Labz

Buvette et restauration sur place.

Organisé par le Foyer rural d’Esclanèdes

C’est la fête de la musique au Bruel d’Esclanèdes ! Rendez-vous au Planet à partie de 19h !

Soirée animée par le groupe H-Tagadeux et DJ Labz

Buvette et restauration sur place.

Organisé par le Foyer rural d’Esclanèdes .

Le Planet Esclanèdes 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 17 25 90

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English :

Fête de la musique at Le Bruel d’Esclanèdes! See you at the Planet from 7pm!

Entertainment by H-Tagadeux and DJ Labz

Refreshments and food on site.

Organized by Foyer rural d’Esclanèdes

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Esclanèdes a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn