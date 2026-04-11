FÊTE DE LA MUSIQUE Esclanèdes
FÊTE DE LA MUSIQUE Esclanèdes samedi 20 juin 2026.
Esclanèdes
FÊTE DE LA MUSIQUE
Le Planet Esclanèdes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
C’est la fête de la musique au Bruel d’Esclanèdes ! Rendez-vous au Planet à partie de 19h !
Soirée animée par le groupe H-Tagadeux et DJ Labz
Buvette et restauration sur place.
Organisé par le Foyer rural d’Esclanèdes
C’est la fête de la musique au Bruel d’Esclanèdes ! Rendez-vous au Planet à partie de 19h !
Soirée animée par le groupe H-Tagadeux et DJ Labz
Buvette et restauration sur place.
Organisé par le Foyer rural d’Esclanèdes .
Le Planet Esclanèdes 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 17 25 90
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English :
Fête de la musique at Le Bruel d’Esclanèdes! See you at the Planet from 7pm!
Entertainment by H-Tagadeux and DJ Labz
Refreshments and food on site.
Organized by Foyer rural d’Esclanèdes
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Esclanèdes a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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