Fête de la musique – place de la MJC Espaly-Saint-Marcel 20 juin 2025 19:00

Haute-Loire

Fête de la musique place de la MJC 23/25 avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Début : 2025-06-20 19:00:00

Venez fêter la musique à Espaly !

place de la MJC 23/25 avenue de la Mairie

Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and celebrate music in Espaly!

German :

Feiern Sie die Musik in Espaly!

Italiano :

Venite a festeggiare la musica in Espaly!

Espanol :

¡Ven a celebrar la música en Espaly!

