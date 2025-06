FÊTE DE LA MUSIQUE Estagel 21 juin 2025 18:00

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA MUSIQUE Rue Camille Desmoulins Estagel Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

18h: spectacle estagym pour le spectacle de fin d’année promenade des platanes.

20h: fête de la musique. Soirée moules frites organisée par les Axurits suivi d’une soirée DJ Espace A. Sarda…

Rue Camille Desmoulins

Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 00 32

English :

6pm: estagym show for the end-of-year show promenade des platanes.

8pm: Fête de la musique. Moules frites evening organized by the Axurits, followed by a DJ party Espace A. Sarda…

German :

18:00 Uhr: Estagym-Show für die Jahresabschlussaufführung Promenade des Platanes.

20 Uhr: Musikfest. Abend mit Muscheln und Pommes frites, organisiert von den Axurits, gefolgt von einem DJ-Abend Espace A. Sarda…

Italiano :

ore 18: spettacolo di Estagym per lo spettacolo di fine anno promenade des platanes.

ore 20.00: festa della musica. Serata a base di cozze e patatine organizzata dagli Axurit e seguita da una serata con DJ Espace A. Sarda…

Espanol :

18.00 h: espectáculo Estagym de fin de año promenade des platanes.

20.00 h: Fiesta de la música. Noche de mejillones y patatas fritas organizada por los Axurits seguida de una noche de DJ Espace A. Sarda…

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Estagel a été mis à jour le 2025-06-18 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME