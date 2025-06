Fête de la musique Estaing 21 juin 2025 07:00

Aveyron

Fête de la musique 8 rue François d’Estaing Estaing Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

Brasero, concerts, DJ, bœuf musical, déco colorée…

Lou Castel Café et À La Maison s’associent pour vous offrir un week-end festif où les deux terrasses ne feront plus qu’une.

Tout est réuni pour un week-end rempli de musique, de rires, de saveurs et de convivialité.

Samedi 21 Juin :

12h début du brasero en continu toute la journée

Concert animé par AXEL

19h DJ animé par DMB Sound

Dimanche 22 Juin :

12h boeuf musical , venez avec vos instruments

Restauration sur place .

8 rue François d’Estaing

Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 07 39 53 01

English :

Brazier, concerts, DJ, musical egg, colorful decor?

German :

Brasero, Konzerte, DJs, Musikalisches Ochse, bunte Dekoration?

Italiano :

Bracieri, concerti, DJ, animali musicali, decorazioni colorate?

Espanol :

Braseros, conciertos, DJ, animales musicales, decoración colorista..

L’événement Fête de la musique Estaing a été mis à jour le 2025-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)