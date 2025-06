Fête de la musique et de la danse – Étoile-sur-Rhône 21 juin 2025 19:00

Drôme

Fête de la musique et de la danse Place de la République Étoile-sur-Rhône Drôme

Début : Samedi 2025-06-21 19:00:00

2025-06-21

Venez vous amuser à la fête de la musique et de la danse d’Etoile !

Place de la République

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50 contact@mairie-etoilesurrhone.fr

English :

Come and have fun at Etoile’s music and dance festival!

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich beim Musik- und Tanzfest in Etoile!

Italiano :

Venite a godervi il festival di musica e danza Etoile!

Espanol :

¡Venga a disfrutar del festival de música y danza Etoile!

