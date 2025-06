FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU DE LA SAINT-JEAN – Couret 21 juin 2025 17:00

Haute-Garonne

FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU DE LA SAINT-JEAN AU STADE Couret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Réservez dès à présent votre samedi et venez en famille pour passer un moment convivial en musique !

Au programme

17h jeux musicaux,

18h30 représentation des élèves de Temp’Ô Cagire,

19h30 Apéritif et repas,

22h Embrasement du Brandon.

Animation musicale par la Batucada Tôca Samba et Isa Animation. 8 .

AU STADE

Couret 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 6 22 40 60 99

English :

Reserve your Saturday now and bring the whole family along for a musical treat!

German :

Reservieren Sie sich schon jetzt den Samstag und kommen Sie mit Ihrer Familie, um einen geselligen Moment mit Musik zu verbringen!

Italiano :

Prenotate subito il vostro sabato e portate con voi tutta la famiglia per una sorpresa musicale!

Espanol :

Reserve ya su sábado y traiga a toda la familia para disfrutar de un espectáculo musical

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU DE LA SAINT-JEAN Couret a été mis à jour le 2025-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE