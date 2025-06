Fête de la musique et feu de la Saint Jean Knutange 21 juin 2025 18:30

Moselle

Fête de la musique et feu de la Saint Jean Parc de la Rotonde Knutange Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 18:30:00

La mairie vous invite à partager une belle soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la tradition.

Au programme :

À 18h30 concert du Trio Desafinado pour une mise en ambiance tout en douceur

À 21h30 place au rythme et à l’énergie avec Al and the Bebops

À 23h embrasement du bûcher, suivi d’un feu d’artifice qui viendra clôturer la soirée en beauté

Restauration sur place pour satisfaire petits et grands gourmands

Un rendez-vous à ne pas manquer pour vivre ensemble un moment chaleureux et festif !Tout public

Parc de la Rotonde

Knutange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 52 76 mairie.knutange@wanadoo.fr

English :

The Town Hall invites you to share an evening of music, conviviality and tradition.

On the program:

6.30pm: a concert by Trio Desafinado to gently set the mood

9:30 p.m.: Al and the Bebops set the mood with rhythm and energy

11 p.m.: the bonfire is set ablaze, followed by a fireworks display to round off the evening in style

On-site catering for young and old alike

A date not to be missed, for a warm and festive evening together!

German :

Die Stadtverwaltung lädt Sie ein, gemeinsam einen schönen Abend im Zeichen von Musik, Geselligkeit und Tradition zu verbringen.

Auf dem Programm stehen:

Um 18:30 Uhr: Konzert des Trios Desafinado für eine sanfte Einstimmung

Um 21.30 Uhr: Rhythmus und Energie mit Al and the Bebops

Um 23 Uhr: Anzünden des Scheiterhaufens, gefolgt von einem Feuerwerk, das den Abend in voller Schönheit abschließt

Verpflegung vor Ort, um kleine und große Feinschmecker zufrieden zu stellen

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, um gemeinsam einen herzlichen und festlichen Moment zu erleben!

Italiano :

Il Municipio vi invita a trascorrere una serata all’insegna della musica, della convivialità e della tradizione.

Il programma:

Alle 18.30: concerto del Trio Desafinado per creare l’atmosfera della serata

Alle 21.30: Al e i Bebops salgono sul palco con il loro ritmo e la loro energia

Alle 23.00: il falò si accende, seguito da uno spettacolo pirotecnico per concludere degnamente la serata

Ristorazione in loco per grandi e piccini

Un appuntamento da non perdere per una calda e festosa serata insieme!

Espanol :

El Ayuntamiento le invita a disfrutar de una velada de música, convivencia y tradición.

En el programa:

A las 18.30 h: concierto del Trío Desafinado para ambientar la velada

21.30 h: Al y los Bebops suben al escenario con su ritmo y su energía

A las 23:00 h: quema de la hoguera y fuegos artificiales para cerrar con broche de oro la velada

Catering para grandes y pequeños

Una cita ineludible para pasar juntos una velada cálida y festiva

