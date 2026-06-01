FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU DE LA SAINT-JEAN Pomérols samedi 20 juin 2026.

Pomérols

FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU DE LA SAINT-JEAN

60 Avenue de Florensac Pomérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Viens fêter la musique et la Saint-Jean à Pomerols ! Dès 19h au foyer rural, profite des animations avec Les Chris et Margot, restauration et buvette sur place, avant le traditionnel feu de la Saint-Jean.

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60 Avenue de Florensac Pomérols 34810 Hérault Occitanie +33 4 67 77 03 32 commune.pomerols@orange.fr

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English :

Come celebrate music and Saint John’s Day in Pomerols! Starting at 7 p.m. at the community center, enjoy entertainment by Les Chris and Margot, with food and drinks available on site, before the traditional Saint John’s Day bonfire.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU DE LA SAINT-JEAN Pomérols a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34