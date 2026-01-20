Fête de la musique et feu de la Saint-Jean Saint-Philippe-du-Seignal
Fête de la musique et feu de la Saint-Jean Saint-Philippe-du-Seignal samedi 13 juin 2026.
Fête de la musique et feu de la Saint-Jean
Place de la Liberté Saint-Philippe-du-Seignal Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Repas de village style Auberge Espagnole à l’extérieur Apéritif offert.
Animation Karaoké géant Puis retraite aux flambeaux avec feu dans la Saint-Jean. .
Place de la Liberté Saint-Philippe-du-Seignal 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 08 59
English : Fête de la musique et feu de la Saint-Jean
L’événement Fête de la musique et feu de la Saint-Jean Saint-Philippe-du-Seignal a été mis à jour le 2026-01-17 par OT du Pays Foyen