Samedi 2025-06-21 12:30:00

Le samedi 21 juin 2025, célébrez la fête de la musique et profitez d’un concert du duo Grim’Biz tout en dégustant de délicieuses grillades au brasero, au Bistrot l’Oppidum aux Caves d’Ambacia.

Venez célébrer la fête de la musique et profiter d’un concert du duo Grim’Biz tout en dégustant de délicieuses grillades au brasero, au Bistrot l’Oppidum aux Caves d’Ambacia, à partir de 12h30.

Au menu magret de canard, légumes bio de saison et jus de viande.

Réservations au 02 47 57 20 77 ou à contact@caves-ambacia.fr .

56 Rue du Rocher des Violettes

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 20 77 contact@caves-ambacia.fr

English :

On Saturday, June 21, 2025, celebrate the Fête de la Musique with a concert by the duo Grim’Biz, while enjoying a delicious brazier grill at the Bistrot l’Oppidum in the Caves d’Ambacia.

German :

Feiern Sie am Samstag, den 21. Juni 2025, das Fest der Musik und genießen Sie ein Konzert des Duos Grim’Biz, während Sie im Bistrot l’Oppidum in den Caves d’Ambacia köstliche Grillgerichte vom Feuerkorb genießen.

Italiano :

Sabato 21 giugno 2025, festeggiate la fête de la musique e godetevi il concerto del duo Grim’Biz gustando deliziose carni alla griglia nel braciere del Bistrot l’Oppidum nelle Grotte d’Ambacia.

Espanol :

El sábado 21 de junio de 2025, celebre la fiesta de la música y disfrute de un concierto del dúo Grim’Biz mientras saborea deliciosas carnes a la brasa en el Bistrot l’Oppidum de las Cuevas de Ambacia.

L’événement Fête de la musique et grillades aux Caves Ambacia Amboise a été mis à jour le 2025-06-08 par OFFICE AMBOISE