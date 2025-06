Fête de la musique et journée internationale du yoga YAUQUE Sault-lès-Rethel 21 juin 2025 07:00

Ardennes

Fête de la musique et journée internationale du yoga YAUQUE 7 avenue de Bourgouin Sault-lès-Rethel Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

Le 21 juin c’est la Fête de la Musique mais aussi la journée internationale du Yoga !Le dicton chez Yauque « Découverte & Partage » Au programme le 21 juin Découverte du yoga- Découverte de la danse orientale- Solo de Camille au chant- Solo d’Arman à la guitare- Concert de Jazz latino salsa avec Shehili- Spectacle de feu Au programme le 22 juin Concerts avec la Team BAM : éveil musical, guitariste, pianistes, batteurs, bassistes, collectif Djembés, collectifs batteries… Le repas du samedi 21 juin (soir) et du dimanche 22 juin (midi) est proposé par L’Intemporel de Sault-lès-Rethel. A réserver en ligne

YAUQUE 7 avenue de Bourgouin

Sault-lès-Rethel 08300 Ardennes Grand Est

English :

June 21 is Fête de la Musique, but also International Yoga Day!Yauque’s motto: « Discovery & Sharing » On June 21: Yoga discovery- Oriental dance discovery- Camille’s solo on vocals- Arman’s solo on guitar- Jazz latino salsa concert with Shehili- Fireworks show On June 22: Concerts with Team BAM: musical awakening, guitarists, pianists, drummers, bassists, Djembés collective, drum collectives… Meals on Saturday evening (June 21) and Sunday lunchtime (June 22) are provided by L’Intemporel de Sault-lès-Rethel. Book online

German :

Am 21. Juni ist nicht nur die Fête de la Musique, sondern auch der Internationale Tag des Yoga!Das Motto bei Yauque: « Entdecken & Teilen » Das Programm am 21. Juni: Entdeckung des Yoga- Entdeckung des orientalischen Tanzes- Solo von Camille mit Gesang- Solo von Arman mit Gitarre- Latin-Jazz-Salsa-Konzert mit Shehili- Feuershow Das Programm am 22. Juni: Konzerte mit dem Team BAM: musikalische Früherziehung, Gitarristen, Pianisten, Schlagzeuger, Bassisten, Djembés-Kollektiv, Schlagzeug-Kollektiv… Das Essen am Samstag, den 21. Juni (abends) und Sonntag, den 22. Juni (mittags) wird von L’Intemporel in Sault-lès-Rethel angeboten. Online zu reservieren

Italiano :

Il 21 giugno è la Festa della Musica, ma è anche la Giornata Internazionale dello Yoga!Il motto di Yauque: « Scoperta e condivisione » In programma per il 21 giugno: Scoperta dello yoga Scoperta della danza orientale Assolo di Camille alla voce Assolo di Arman alla chitarra Concerto di salsa jazz latina con Shehili Spettacolo di fuochi d’artificio In programma per il 22 giugno: Concerti con il Team BAM: educazione musicale precoce, chitarristi, pianisti, batteristi, bassisti, collettivo Djembes, collettivo di tamburi… I pasti di sabato 21 giugno (sera) e domenica 22 giugno (pranzo) saranno forniti da L’Intemporel di Sault-lès-Rethel. Prenota online

Espanol :

El 21 de junio es la Fiesta de la Música, pero también es el Día Internacional del YogaLema de Yauque: « Descubrir y compartir » En el programa del 21 de junio: Descubrimiento del yoga- Descubrimiento de la danza oriental- Solo de Camille a la voz- Solo de Arman a la guitarra- Concierto de salsa jazz latino con Shehili- Espectáculo de fuegos artificiales En el programa del 22 de junio: Conciertos con el Team BAM: educación musical temprana, guitarristas, pianistas, bateristas, bajistas, colectivo de Djembes, colectivos de tambores… Las comidas del sábado 21 de junio (noche) y del domingo 22 de junio (almuerzo) correrán a cargo de L’Intemporel de Sault-lès-Rethel. Inscripción en línea

L’événement Fête de la musique et journée internationale du yoga Sault-lès-Rethel a été mis à jour le 2025-06-16 par Ardennes Tourisme