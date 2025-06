Fête de la Musique et le Feu de la Saint-Jean – Espace Edelweiss Amnéville 21 juin 2025 18:00

Moselle

Fête de la Musique et le Feu de la Saint-Jean Espace Edelweiss 1 Rue de la Ferme Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

A 18h place à l’inauguration de l’espace Edelweiss avec :

-Les animations ludiques et sportives en présence d’associations locales-

-Une séance de fitness collective animée par un coach

-Baby-foot, mini-golf, lego géant, pêche aux canards…

Ensuite la fête continue avec la Fête de la Musique et la Feu de la Saint-Jean !

-@Cosmic Clic mettra le feu à la scène pour célébrer la fête de la Musique

-Le traditionnel Feu de la Saint-Jean crépitera dès la tombée de la nuit

-Tous les ingrédients seront réunis pour découvrir ce nouveau lieu de vie et passer un moment convivial en famille ou entre amis !

-Restauration sur placeTout public

0 .

Espace Edelweiss 1 Rue de la Ferme

Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 71 35 18

English :

At 6pm, the Espace Edelweiss is inaugurated with :

-Fun and sports activities in the presence of local associations

-A group fitness session led by a coach

-Table soccer, mini-golf, giant lego, duck fishing?

Then the party continues with the Fête de la Musique and the Feu de la Saint-Jean!

-@Cosmic Clic sets the stage ablaze to celebrate the Fête de la Musique

-The traditional Feu de la Saint-Jean (Midsummer bonfire) will be crackling as night falls

-All the ingredients will be there for you to discover this new living space and spend a convivial moment with family and friends!

-Catering on site

German :

Um 18 Uhr findet die Einweihung des Edelweiss-Bereichs statt mit :

-Spiel- und Sportanimationen in Anwesenheit lokaler Vereine-

-Eine kollektive Fitnesseinheit, die von einem Trainer geleitet wird

-Tischfußball, Minigolf, Riesen-Lego, Entenangeln?

Danach geht das Fest mit der Fête de la Musique und dem Johannisfeuer weiter!

-cosmic Clic wird die Bühne zur Feier der Fête de la Musique in Brand setzen

-Das traditionelle Johannisfeuer wird bei Einbruch der Nacht knistern

-Alle Zutaten werden versammelt sein, um diesen neuen Ort zu entdecken und einen geselligen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen!

-Verpflegung vor Ort

Italiano :

Alle 18.00, lo spazio Edelweiss sarà inaugurato con :

-Attività ludico-sportive alla presenza di associazioni locali Sessione di fitness di gruppo guidata da un allenatore

-Una sessione di fitness di gruppo guidata da un allenatore

-Calcio balilla, minigolf, lego gigante, pesca delle anatre?

Poi la festa continua con la Fête de la Musique e la Feu de la Saint-Jean!

-@Cosmic Clic infiammerà il palcoscenico per celebrare la Festa della Musica

-Il tradizionale Feu de la Saint-Jean (falò di mezza estate) scoppietterà non appena scenderà la notte

-Ci saranno tutti gli ingredienti per scoprire questo nuovo spazio di vita e trascorrere un momento di convivialità con la famiglia e gli amici!

-Ristorazione in loco

Espanol :

A las 18.00 horas se inaugurará el espacio Edelweiss con :

-Actividades lúdicas y deportivas en presencia de asociaciones locales Una sesión de fitness en grupo dirigida por un entrenador

-Una sesión de fitness en grupo dirigida por un entrenador

-Futbolín, minigolf, lego gigante, pesca con pato..

¡Después, la fiesta continúa con la Fête de la Musique y la Feu de la Saint-Jean!

-@Cosmic Clic iluminará el escenario para celebrar la Fiesta de la Música

-La tradicional hoguera de San Juan chisporroteará al caer la noche

-Todos los ingredientes estarán a su disposición para que descubra este nuevo espacio de vida y pase un momento agradable en familia o entre amigos

-Catering in situ

L’événement Fête de la Musique et le Feu de la Saint-Jean Amnéville a été mis à jour le 2025-06-14 par DESTINATION AMNEVILLE