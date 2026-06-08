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Fête de la musique et marché d’artisans Tardets-Sorholus

Fête de la musique et marché d’artisans Tardets-Sorholus

Fête de la musique et marché d’artisans Tardets-Sorholus dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 291 tranbidea

Ville : 64470 Tardets-Sorholus

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Tardets-Sorholus

Fête de la musique et marché d’artisans

291 tranbidea Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Artetxe, xiberoko gaü eskola et Prefosta vous invitent à Tardets.
Venez fêter la musique durant toute la journée. Voici le programme
– 10 h 00 à 18 h 00 marché d’artisans et vide dressing,
– 17 h 00 bal trad,
– 18 h 30 Bobo et Behaja, tsapiky malgache.
Restauration et buvette sur place.   .

291 tranbidea Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 67 09 14  contact@artetxe.eus

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English : Fête de la musique et marché d’artisans

L’événement Fête de la musique et marché d’artisans Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque

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