Fête de la musique et marché d’artisans Tardets-Sorholus
Fête de la musique et marché d’artisans Tardets-Sorholus dimanche 21 juin 2026.
Tardets-Sorholus
Fête de la musique et marché d’artisans
291 tranbidea Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Artetxe, xiberoko gaü eskola et Prefosta vous invitent à Tardets.
Venez fêter la musique durant toute la journée. Voici le programme
– 10 h 00 à 18 h 00 marché d’artisans et vide dressing,
– 17 h 00 bal trad,
– 18 h 30 Bobo et Behaja, tsapiky malgache.
Restauration et buvette sur place. .
291 tranbidea Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 67 09 14 contact@artetxe.eus
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique et marché d’artisans
L’événement Fête de la musique et marché d’artisans Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Tardets-Sorholus (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché traditionnel Tardets-Sorholus 8 juin 2026
- Marché traditionnel Tardets-Sorholus 22 juin 2026
- Marché traditionnel Tardets-Sorholus 6 juillet 2026
- Exposition el sol sobre el sol sobre el sol Vernissage Artetxe Tardets-Sorholus 11 juillet 2026
- Marché traditionnel Tardets-Sorholus 13 juillet 2026