Tardets-Sorholus

Fête de la musique et marché d’artisans

291 tranbidea Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Artetxe, xiberoko gaü eskola et Prefosta vous invitent à Tardets.

Venez fêter la musique durant toute la journée. Voici le programme

– 10 h 00 à 18 h 00 marché d’artisans et vide dressing,

– 17 h 00 bal trad,

– 18 h 30 Bobo et Behaja, tsapiky malgache.

Restauration et buvette sur place. .

291 tranbidea Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 67 09 14 contact@artetxe.eus

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English : Fête de la musique et marché d’artisans

L’événement Fête de la musique et marché d’artisans Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque