Fête de la musique et marché de producteurs – Saint-Martin-la-Pallu 21 juin 2025 18:30

Vienne

Fête de la musique et marché de producteurs Centre bourg Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Marché de producteurs à partir de 18h30. Soirée animée par Ambiance Mitch 86. Buvette et friterie. Barbecues et tables à disposition. Pensez à apporter vos couverts.

Centre bourg

Saint-Martin-la-Pallu 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 87 65 50

English : Fête de la musique et marché de producteurs

Farmers’ market from 6:30pm. Evening entertainment by Ambiance Mitch 86. Refreshments and French fries. Barbecues and tables available. Please bring your own cutlery.

German : Fête de la musique et marché de producteurs

Bauernmarkt ab 18:30 Uhr. Abendunterhaltung durch Ambiance Mitch 86. Getränke und Pommes frites. Grills und Tische stehen zur Verfügung. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

Italiano :

Mercato contadino dalle 18.30. Intrattenimento serale a cura di Ambiance Mitch 86. Bar e negozio di patatine fritte. Barbecue e tavoli a disposizione. Non dimenticate di portare le posate.

Espanol :

Mercado agrícola a partir de las 18.30 h. Animación nocturna a cargo de Ambiance Mitch 86. Bar y tienda de patatas fritas. Barbacoas y mesas disponibles. No olvide traer sus cubiertos.

