Charente

Fête de la Musique et Marché Festif ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Début : Samedi 2025-06-21

L’été arrive, et quoi de mieux pour le célébrer que de se retrouver autour de la musique, de la bonne humeur et d’un marché festif ? organisé par l’ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais.

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau

Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 socioanim@atleb.fr

English : Fête de la Musique et Marché Festif

Summer is coming, and what better way to celebrate than to get together for music, good cheer and a festive market? Organised by ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais.

German : Fête de la Musique et Marché Festif

Der Sommer kommt, und wie könnte man ihn besser feiern, als mit Musik, guter Laune und einem festlichen Markt? Organisiert von ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais.

Italiano : Fête de la Musique et Marché Festif

L’estate è alle porte e quale modo migliore di festeggiarla se non con musica, divertimento e un mercato festivo organizzato da ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais.

Espanol : Fête de la Musique et Marché Festif

El verano está a la vuelta de la esquina, y qué mejor manera de celebrarlo que con música, diversión y un mercado festivo organizado por ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais.

