Fête de la musique et soirée dansante Gisors 21 juin 2025 07:00

Eure

Fête de la musique et soirée dansante 28 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le restaurant l’Écrin des Saveurs fête la musique et vous propose une soirée dansante. Tenue blanche souhaitée.

Au menu

– Entrée salade océane

– Plat Assiette du grilladin (travers de porc, merguez, chipolatas)

– Dessert ; sorbet à l’ananas sur velouté de fruits

(En complément de la carte qui sera servie si besoin)

28 Rue du Faubourg de Neaufles

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 77 14 12 97 ecrindessaveurs.gisors@gmail.com

English : Fête de la musique et soirée dansante

The Écrin des Saveurs restaurant celebrates music with an evening of dancing. White attire preferred.

On the menu:

– Starter: ocean salad

– Main course: Assiette du grilladin (ribs, merguez, chipolatas)

– Dessert: pineapple sorbet on fruit velouté

(In addition to the menu, which will be served if required)

German :

Das Restaurant l’Écrin des Saveurs feiert die Musik und lädt Sie zu einem Tanzabend ein. Weiße Kleidung erwünscht.

Auf dem Menü:

– Vorspeise: Ozeansalat

– Gang: Grillteller (Spareribs, Merguez, Chipolatas)

– Dessert; Ananassorbet auf Fruchtsamtsuppe

(In Ergänzung zur Speisekarte, die bei Bedarf serviert wird)

Italiano :

Il ristorante Écrin des Saveurs celebra la musica con una festa da ballo. È richiesto un abito bianco.

Il menu:

– Antipasto: insalata di mare

– Piatto principale: piatto Grilladin (costine, merguez, chipolatas)

– Dessert: sorbetto all’ananas su vellutata di frutta

(In aggiunta al menu, che verrà servito se necessario)

Espanol :

El restaurante Écrin des Saveurs celebra la música con una fiesta de baile. Se requiere vestido blanco.

En el menú:

– Entrante: ensalada oceánica

– Plato principal: Plato grilladin (costillas, merguez, chipolatas)

– Postre: sorbete de piña sobre velouté de frutas

(Además del menú, que se servirá si es necesario)

L’événement Fête de la musique et soirée dansante Gisors a été mis à jour le 2025-06-18 par Vexin Normand Tourisme