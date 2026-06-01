Fête de la musique et street food court Brasserie Petitdemange Talant
Fête de la musique et street food court Brasserie Petitdemange Talant dimanche 21 juin 2026.
Talant
Fête de la musique et street food court
Brasserie Petitdemange 20 Boulevard des Clomiers Talant Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Les associations Le Talant des producteurs et Tal’en musique vous convient le dimanche 21 juin de 11h30 à 17h au 20 bd des Clomiers à Talant pour leur fête de la musique et street food court du monde avec des stands Vietnamien,Syrien (végétarien), Congolais et latino américain, et une offre sucré artisanale avec glaces et cookies.
Entrée libre
Stationnement parking lycée Montchapet bd Pompon ou Carrefour Contact rue de la Libération .
Brasserie Petitdemange 20 Boulevard des Clomiers Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté letalantdesproducteurs@gmail.com
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English : Fête de la musique et street food court
L’événement Fête de la musique et street food court Talant a été mis à jour le 2026-06-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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