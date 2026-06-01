Abjat-sur-Bandiat

Fête de la musique et vide-greniers

Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

11h Zu’Percut

12h Anything Goes Duo

14h Quiz musical (5€ par équipe)

18h My Little Combo

Restauration, buvette et tombola .

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 81 01

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English : Fête de la musique et vide-greniers

L’événement Fête de la musique et vide-greniers Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-06-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin