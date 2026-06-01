Fête de la musique et vide-greniers Abjat-sur-Bandiat
Fête de la musique et vide-greniers Abjat-sur-Bandiat dimanche 21 juin 2026.
Abjat-sur-Bandiat
Fête de la musique et vide-greniers
Abjat-sur-Bandiat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
11h Zu’Percut
12h Anything Goes Duo
14h Quiz musical (5€ par équipe)
18h My Little Combo
Restauration, buvette et tombola .
Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 81 01
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English : Fête de la musique et vide-greniers
L’événement Fête de la musique et vide-greniers Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2026-06-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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