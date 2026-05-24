Fête de la musique Évran
Fête de la musique Évran vendredi 19 juin 2026.
Évran
Fête de la musique
Place Jean Perrin Évran Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous place Jean Perrin, pour une soirée festive et conviviale placée sous le signe de la musique !
Au programme
– 19h Crème Anglaise
– 19h45 Magic’Soul
– 21h Mô’Ti Tëi
– 22h30 Concert au bar Le Sulky + DJ set 100 % vinyle et séance de dédicaces de Mô’Ti Tëi chez le nouveau disquaire Galettes Sonores.
Buvette et restauration sur place avec Le Patio, Ô Délices des Saveurs et Le Sulky.
Une soirée musicale ouverte à tous pour partager un moment festif en famille ou entre amis ! .
Place Jean Perrin Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 40 33
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English :
L’événement Fête de la musique Évran a été mis à jour le 2026-05-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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