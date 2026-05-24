Évran

Fête de la musique

Place Jean Perrin Évran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rendez-vous place Jean Perrin, pour une soirée festive et conviviale placée sous le signe de la musique !

Au programme

– 19h Crème Anglaise

– 19h45 Magic’Soul

– 21h Mô’Ti Tëi

– 22h30 Concert au bar Le Sulky + DJ set 100 % vinyle et séance de dédicaces de Mô’Ti Tëi chez le nouveau disquaire Galettes Sonores.

Buvette et restauration sur place avec Le Patio, Ô Délices des Saveurs et Le Sulky.

Une soirée musicale ouverte à tous pour partager un moment festif en famille ou entre amis ! .

Place Jean Perrin Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 40 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique Évran a été mis à jour le 2026-05-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme