Fête de la Musique Parc des loisirs Évron 27 juin 2025 19:00

Mayenne

Mayenne

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Le Vendredi 27 juin, rendez-vous au Parc des Loisirs (City Stade) pour une explosion de sons, de lumières et de bonne humeur !

Sous le thème « Vous allez en voir de toutes les couleurs », on vous promet un cocktail festif irrésistible Live, jets de poudre colorée, ambiance cocooning et vibes en famille ou entre amis.

Soirée animée par Mr Steve et DJ Sparadrap 53.

Buvette et restauration sur place.

Organisé par le comité des fêtes. .

Parc des loisirs Commune de Châtres-la-Forêt

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 88 34 16

