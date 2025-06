Fête de la Musique – Eyragues 21 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique Samedi 21 juin 2025 à partir de 19h. Place de la Libération Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Fête de la Musique à Eyragues.

Le comité des Fêtes d’Eyragues vous invite à venir écouter les chanteurs locaux ainsi que l’orchestre pop rock « Oggy and and the box »,

Scène ouverte à qui souhaite prendre le micro de 19h à 20h30 pour cette toute première soirée de l’été et jour le plus long de l’année ! Démonstrations de danses de Dance Passion et Terpsichore .





Une buvette et une petite restauration vous seront proposées et des tables et des chaises n’attendront plus qu’à vous voir vous y installer. .

Place de la Libération

Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 99 14

English :

Music Festival in Eyragues.

German :

Fête de la Musique in Eyragues.

Italiano :

Festa della Musica a Eyragues.

Espanol :

Fiesta de la Música en Eyragues.

L’événement Fête de la Musique Eyragues a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence