Fête de la Musique – Fains-Véel 28 juin 2025 14:00

Meuse

Fête de la Musique Place de la Mairie Fains-Véel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

– de 14h à 18h30 portes ouvertes à l’école de musique

– à partir de 20h concerts

Les animations auront lieu à la salle des Verreries en cas de mauvais temps.

Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

Place de la Mairie

Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est

English :

– 2pm to 6:30pm: open house at the music school

– from 8pm: concerts

Events will take place in the Salle des Verreries in case of bad weather.

Free admission. Refreshments and catering on site.

German :

– von 14h bis 18h30: Tag der offenen Tür in der Musikschule

– ab 20 Uhr: Konzerte

Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen in der Salle des Verreries statt.

Der Eintritt ist frei. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

– dalle 14.00 alle 18.30: porte aperte alla scuola di musica

– dalle 20.00: concerti

In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno nella Salle des Verreries.

Ingresso libero. Rinfreschi e cibo disponibili in loco.

Espanol :

– de 14:00 a 18:30: puertas abiertas en la escuela de música

– a partir de las 20:00 h: conciertos

Los actos tendrán lugar en la Salle des Verreries en caso de mal tiempo.

Entrada gratuita. Refrescos y comida disponibles in situ.

L’événement Fête de la Musique Fains-Véel a été mis à jour le 2025-06-12 par OT SUD MEUSE