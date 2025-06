Fête de la musique Fameck 21 juin 2025 18:00

Proposée par la mairie, cette soirée festive promet musique, ambiance et animations pour toute la famille.

Au programme :

De 18h à 22h animation musicale avec Cony Macy, place de la Résistance

Présence des associations Pêche Saint-Hubert et Loisirs et Traditions pour animer la soirée

De 20h à 23h une boîte de nuit géante en plein air au parc municipal, animée par DJ Mathis accompagné de ses danseuses

Une belle occasion de profiter d’une ambiance estivale et festive dans une atmosphère conviviale.Tout public

Parc municipal

Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 22 mairie@ville-fameck.fr

English :

Organized by the town council, this festive evening promises music, atmosphere and entertainment for the whole family.

On the program:

6pm to 10pm: musical entertainment with Cony Macy, Place de la Résistance

The Pêche Saint-Hubert and Loisirs et Traditions associations will be on hand to enliven the evening

8pm to 11pm: a giant open-air nightclub in the municipal park, hosted by DJ Mathis and his dancers

A great opportunity to enjoy a summery, festive atmosphere in a convivial setting.

German :

Dieser von der Stadtverwaltung angebotene festliche Abend verspricht Musik, Stimmung und Unterhaltung für die ganze Familie.

Auf dem Programm stehen:

Von 18h bis 22h: Musikalische Unterhaltung mit Cony Macy, Place de la Résistance

Anwesenheit der Vereine Pêche Saint-Hubert und Loisirs et Traditions, um den Abend zu beleben

Von 20:00 bis 23:00 Uhr: Ein riesiger Nachtclub unter freiem Himmel im Stadtpark, der von DJ Mathis mit seinen Tänzerinnen moderiert wird

Eine gute Gelegenheit, eine sommerliche und festliche Stimmung in einer geselligen Atmosphäre zu genießen.

Italiano :

Organizzata dal Municipio, questa serata di festa promette musica, atmosfera e intrattenimento per tutta la famiglia.

In programma:

Dalle 18.00 alle 22.00: intrattenimento musicale con Cony Macy, Place de la Résistance

Le associazioni Pêche Saint-Hubert e Loisirs et Traditions saranno a disposizione per intrattenere la serata

Dalle 20.00 alle 23.00: una gigantesca discoteca all’aperto nel parco municipale, con DJ Mathis e i suoi ballerini

Un’occasione per godere di un’atmosfera estiva e festosa in un ambiente conviviale.

Espanol :

Organizada por el Ayuntamiento, esta velada festiva promete música, ambiente y diversión para toda la familia.

Programa:

De 18:00 a 22:00 h: animación musical con Cony Macy, Place de la Résistance

Las asociaciones Pêche Saint-Hubert y Loisirs et Traditions amenizarán la velada

De 20:00 a 23:00: discoteca gigante al aire libre en el parque municipal, con DJ Mathis y sus bailarines

Una buena ocasión para disfrutar de un ambiente veraniego y festivo en un marco agradable.

