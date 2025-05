FÊTE DE LA MUSIQUE – Ferrières-les-Verreries, 21 juin 2025 07:00, Ferrières-les-Verreries.

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE Ferrières-les-Verreries Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Une soirée animée par les groupes Cuica et Los Kemados, suivie d’un DJ set pour clôturer en beauté, le tout dans une ambiance festive autour d’un bar, de tapas et de grillades.

Une soirée animée par les groupes Cuica et Los Kemados, suivie d’un DJ set pour clôturer en beauté, le tout dans une ambiance festive autour d’un bar, de tapas et de grillades. .

Ferrières-les-Verreries 34190 Hérault Occitanie +33 4 66 80 88 80 accueil@masdebaumes.com

English :

The evening?s entertainment will be provided by the bands Cuica and Los Kemados, followed by a DJ set to round things off in style, all in a festive atmosphere with a bar, tapas and grilled meats.

German :

Ein Abend mit den Bands Cuica und Los Kemados, gefolgt von einem DJ-Set als krönenden Abschluss. Das Ganze in einer festlichen Atmosphäre mit einer Bar, Tapas und Gegrilltem.

Italiano :

La serata sarà animata dalle band Cuica e Los Kemados, seguite da un DJ set per concludere in bellezza, il tutto in un’atmosfera festosa con bar, tapas e carne alla griglia.

Espanol :

La velada estará amenizada por los grupos Cuica y Los Kemados, seguidos de un DJ set que pondrá el broche de oro a la velada, y todo ello en un ambiente festivo con bar, tapas y carnes a la brasa.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Ferrières-les-Verreries a été mis à jour le 2025-05-09 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP