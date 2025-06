Fête de la Musique Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge 21 juin 2025 07:00

Fête de la Musique Fervaques Centre ville Livarot-Pays-d'Auge Calvados

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Fête de la Musique organisée par l’association Plaisir de Créer de Fervaques le samedi 21 juin dans le bourg de Fervaques.

Fervaques Centre ville

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 43 80 86 65

English : Fête de la Musique Fervaques

Fête de la Musique organized by the association Plaisir de Créer de Fervaques on Saturday June 21 in the village of Fervaques.

German : Fête de la Musique Fervaques

Fête de la Musique, organisiert vom Verein Plaisir de Créer de Fervaques am Samstag, den 21. Juni, in der Ortschaft Fervaques.

Italiano :

Festa della musica organizzata dall’associazione Plaisir de Créer de Fervaques sabato 21 giugno nel villaggio di Fervaques.

Espanol :

Fiesta de la Música organizada por la asociación Plaisir de Créer de Fervaques el sábado 21 de junio en el pueblo de Fervaques.

